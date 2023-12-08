Недавно найденный вариант гена - ключ к борьбе с ожирением

Недавно найденный вариант гена - ключ к борьбе с ожирениемСчитают ученые
Ученые из Weill Cornell Medicine обнаружили решение, который может стать ответом на вопрос о борьбе с ожирением. Доклиническое исследование раскрывает необычайный потенциал особого генетического варианта рецептора глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP) человека, намекая на устойчивость к ожирению и более эффективный метаболизм.
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В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Metabolism, показаны мыши, сконструированные с этим необычным вариантом гена, демонстрирующие удивительную устойчивость к набору веса. Ведущий автор исследования доктор Люси Яммин объясняет, что люди с таким вариантом демонстрируют измененный метаболизм, снижающий риск ожирения.
Что делает этот вариант гена потенциально важным? Исследователи обнаружили, что мыши с этим вариантом рецептора GIP лучше справлялись с переработкой сахара, оставались стройными и даже сопротивлялись набору веса на диете с высоким содержанием жиров.
Исследование знаменует собой значительный скачок в понимании генетического влияния на метаболизм, однако для изучения всех возможностей этого генетического «героя» необходимы дальнейшие исследования.
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