Недавно найденный вариант гена - ключ к борьбе с ожирением

В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Metabolism, показаны мыши, сконструированные с этим необычным вариантом гена, демонстрирующие удивительную устойчивость к набору веса. Ведущий автор исследования доктор Люси Яммин объясняет, что люди с таким вариантом демонстрируют измененный метаболизм, снижающий риск ожирения.

Что делает этот вариант гена потенциально важным? Исследователи обнаружили, что мыши с этим вариантом рецептора GIP лучше справлялись с переработкой сахара, оставались стройными и даже сопротивлялись набору веса на диете с высоким содержанием жиров.

Исследование знаменует собой значительный скачок в понимании генетического влияния на метаболизм, однако для изучения всех возможностей этого генетического «героя» необходимы дальнейшие исследования.

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