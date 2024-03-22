Недоедание оказалось связано с вероятностью развития болезни Альцгеймера

Учёные пришли к выводу, что у людей с болезнью Альцгеймера наблюдались более низкие показатели индекса массы тела, белка, альбумина, глобулина, кальция, фолиевой кислоты и аполипопротеина А1, меньшие окружности икр и бёдер, более низкие баллы по мини-оценке питания и индексу гериатрического нутритивного риска.

Также было обнаружено, что недостаточное питание связано с ускоренным прогрессированием болезни Альцгеймера и с повышением риска её возникновения.

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