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Недостаток этих витаминов может привести к раку

Всего таких витаминов пять
Доктор Тарик Махмуд, медицинский директор www.conceptodiagnostics.co.uk, отмечает, что учёные на сегодняшний день знают несколько витаминов, которые могут повлиять на развитие рака. Их дефицит может вызвать повреждение ДНК, а это и есть основная причина появления онкологических заболеваний.
Недостаток этих витаминов может привести к раку

По словам доктора Тарика Махмуда, научные эксперименты показывают, что дефицит нескольких витаминов может привести к повреждению ДНК. Среди таких витаминов - B6, B9 (фолиевая кислота), B12, С, D.

К примеру, при недостатке витамина D может развиться рак молочной железы и увеличиться опухоль. Правда, исследование, доказывающее это, проводилось на мышах. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Endocrinology.

Недостаток этих витаминов может привести к раку

В ходе этого эксперимента на мышах специалисты обнаружили связь между витамином D и экспрессией онкогена ID1. Этот ген способен вызвать некоторые виды рака, в том числе рак молочной железы.

Также исследование, которые было представлено в 2011 году на ежегодном собрании Американского общества радиационной онкологии, показало, что недостаток витамина D встречается у более 3/4 людей с онкологией, а у самые низкие уровни этого витамина - у людей с поздними стадиями рака.

При этом некоторые эксперты считают, что связь между дефицитом витаминов и развитие рака не убедительна. К примеру, Cancer Research UK подчёркивает, что сейчас ещё нет веских доказательств, чтобы связать недостаток витамина D с раком.

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