Недостаток этих витаминов может привести к раку

Недостаток этих витаминов может привести к ракуВсего таких витаминов пять
По словам доктора Тарика Махмуда, научные эксперименты показывают, что дефицит нескольких витаминов может привести к повреждению ДНК. Среди таких витаминов - B6, B9 (фолиевая кислота), B12, С, D.
К примеру, при недостатке витамина D может развиться рак молочной железы и увеличиться опухоль. Правда, исследование, доказывающее это, проводилось на мышах. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Endocrinology.
В ходе этого эксперимента на мышах специалисты обнаружили связь между витамином D и экспрессией онкогена ID1. Этот ген способен вызвать некоторые виды рака, в том числе рак молочной железы.
Также исследование, которые было представлено в 2011 году на ежегодном собрании Американского общества радиационной онкологии, показало, что недостаток витамина D встречается у более 3/4 людей с онкологией, а у самые низкие уровни этого витамина - у людей с поздними стадиями рака.
При этом некоторые эксперты считают, что связь между дефицитом витаминов и развитие рака не убедительна. К примеру, Cancer Research UK подчёркивает, что сейчас ещё нет веских доказательств, чтобы связать недостаток витамина D с раком.
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