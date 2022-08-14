Недостаток этих витаминов может привести к раку

В ходе этого эксперимента на мышах специалисты обнаружили связь между витамином D и экспрессией онкогена ID1. Этот ген способен вызвать некоторые виды рака, в том числе рак молочной железы.

Также исследование, которые было представлено в 2011 году на ежегодном собрании Американского общества радиационной онкологии, показало, что недостаток витамина D встречается у более 3/4 людей с онкологией, а у самые низкие уровни этого витамина - у людей с поздними стадиями рака.

При этом некоторые эксперты считают, что связь между дефицитом витаминов и развитие рака не убедительна. К примеру, Cancer Research UK подчёркивает, что сейчас ещё нет веских доказательств, чтобы связать недостаток витамина D с раком.

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