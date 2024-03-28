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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 марта 2024, 22:30
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Недостаток сна оказался связан с повышенным кровяным давлением

Об этом говорится в новом исследовании
Результаты научной работы, представленной на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, показали, что сон менее семи часов связан с более высоким риском возникновения гипертонии с течением времени. В ходе этого исследования были проанализированы данные более миллиона человек.
Недостаток сна оказался связан с повышенным кровяным давлением
© Pomona Valley Health Centers

Новая работа объединила данные 16 исследований, проведённых в период с января 2000 г. по май 2023 г. В рамках этих исследований оценивалась заболеваемость гипертонией у 1 044 035 человек из шести стран. В анамнезе у этих людей не было высокого кровяного давления. Средний период наблюдения за участниками составлял пять лет.

Недостаток сна оказался связан с повышенным кровяным давлением
© CC0 Public Domain

Выяснилось, что короткая продолжительность сна была значимо связана с более высоким риском развития гипертонии. И это при учёте демографических и сердечно-сосудистых факторов риска, включая возраст, пол, образование, артериальное давление и т. д.

Последние научные данные показывают, что чем меньше человек спит, тем больше шансов, что у него разовьётся высокое кровяное давление в будущем. Сон менее семи часов в день был связан с увеличением риска гипертонии на 7%, а если люди спали менее пяти часов, то на 11%. Для сравнения: известно, что диабет и курение повышают риск гипертонии как минимум на 20%. При этом женщины, которые спали менее семи часов, имели на 7% больше шансов столкнуться с высоким кровяным давлением.

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