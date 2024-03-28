Недостаток сна оказался связан с повышенным кровяным давлением

Выяснилось, что короткая продолжительность сна была значимо связана с более высоким риском развития гипертонии. И это при учёте демографических и сердечно-сосудистых факторов риска, включая возраст, пол, образование, артериальное давление и т. д.

Последние научные данные показывают, что чем меньше человек спит, тем больше шансов, что у него разовьётся высокое кровяное давление в будущем. Сон менее семи часов в день был связан с увеличением риска гипертонии на 7%, а если люди спали менее пяти часов, то на 11%. Для сравнения: известно, что диабет и курение повышают риск гипертонии как минимум на 20%. При этом женщины, которые спали менее семи часов, имели на 7% больше шансов столкнуться с высоким кровяным давлением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.