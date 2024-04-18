Недосып, интернет-зависимость, недостаток физической активности оказались связаны с прогулами в школе

В целом 3−4% всех участников сообщили о высоком уровне пропуска занятий в школе. Причём мальчики прогуливали больше, чем девочки. Также девочки чаще пропускали уроки по медицинским причинам.

Более старший возраст был связан с большей вероятностью прогулов. Однако проведение чрезмерного количества времени в Интернете было связано с повышенным риском как прогулов (на 38%), так и пропусков занятий в школе по медицинским причинам (на 24%). Факторами, защищающими от этих негативных последствий, были хорошие отношения с родителями, более продолжительный ночной сон в будние дни, физическая активность.

Возможность поговорить о проблемах с родителями была наиболее тесно связана с самым низким риском пропуска школы любого типа. Подростки, которые чувствовали, что могут поделиться проблемами с родителями, на 59% реже прогуливали занятия и на 39% реже пропускали школу из-за болезни.

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