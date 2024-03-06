Недосып повысил вероятность развития диабета 2 типа у людей

Опубликовано 06 марта 2024, 10:30
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Недосып повысил вероятность развития диабета 2 типа у людейОб этом говорится в новой статье, опубликованной в JAMA Network Open
Учёные из Уппсальского университета выяснили, что у взрослых, которые спят всего три-пять часов в сутки, выше всего риск столкнуться с сахарным диабетом 2 типа. Также они обнаружили, что хроническое лишение сна не может быть компенсировано только здоровым питанием.
Команда учёных недавно изучила связь между диабетом 2 типа и лишением сна. Для этого эксперты использовали данные Британского биобанка. За всеми участниками они наблюдали 10 лет.
Оказалось, что продолжительность сна 3−5 часов в сутки связана с самым высоким риском возникновения сахарного диабета. Напротив, здоровые привычки питания привели к снижению этого риска. Однако если люди правильно питались и спали менее 6 часов в день, то они у них всё равно был высокий шанс на развитие диабета 2 типа.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова