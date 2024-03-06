Недосып повысил вероятность развития диабета 2 типа у людей

Оказалось, что продолжительность сна 3−5 часов в сутки связана с самым высоким риском возникновения сахарного диабета. Напротив, здоровые привычки питания привели к снижению этого риска. Однако если люди правильно питались и спали менее 6 часов в день, то они у них всё равно был высокий шанс на развитие диабета 2 типа.

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