Нейробиолог дал советы, как успевать больше за меньшее время

Музыка фоном полезна. Многие люди более продуктивны, когда у них играет какая-то музыка фоном, пока они выполняют дела. Когда мы пытаемся сосредоточиться на какой-либо задаче, мы всё ещё можем отвлекаться на любые звуки вокруг (если работаем в полной тишине). Однако при включении музыки фоном наше бессознательное внимание будет направленно именно на неё и мы уже не будем обращать внимание на случайные звуки. Важно при этом ещё учитывать тип музыки. Один из лучших вариантов — саундтреки к видеоиграм.

Лучше просыпаться, когда вы выспались, чем в 4 утра. Важно спать 8 часов в сутки. Если вы станете высыпаться, то это улучшит вашу память, общее самочувствие, поможет сосредоточиться, поднимет настроение, снизит раздражительность. Всё это повышает продуктивность.

Гуляйте, а также украшайте своё рабочее место растениями. Многие исследования подтверждают, что люди работают продуктивнее, когда у них в офисе есть растения. Связано это с тем, что когда мы смотрим на зелень, то это занимает наше внимание, но не нагружает мозг. Если на работе растений нет, то можно прогуляться до парка, чтобы на них посмотреть.