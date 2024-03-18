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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 марта 2024, 13:30
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Нейробиолог дал советы, как успевать больше за меньшее время

Есть пять главных правил
О продуктивности существует много мифов и утверждений. Но какие из них действительно работают?

Музыка фоном полезна. Многие люди более продуктивны, когда у них играет какая-то музыка фоном, пока они выполняют дела. Когда мы пытаемся сосредоточиться на какой-либо задаче, мы всё ещё можем отвлекаться на любые звуки вокруг (если работаем в полной тишине). Однако при включении музыки фоном наше бессознательное внимание будет направленно именно на неё и мы уже не будем обращать внимание на случайные звуки. Важно при этом ещё учитывать тип музыки. Один из лучших вариантов — саундтреки к видеоиграм.

Лучше просыпаться, когда вы выспались, чем в 4 утра. Важно спать 8 часов в сутки. Если вы станете высыпаться, то это улучшит вашу память, общее самочувствие, поможет сосредоточиться, поднимет настроение, снизит раздражительность. Всё это повышает продуктивность.

Гуляйте, а также украшайте своё рабочее место растениями. Многие исследования подтверждают, что люди работают продуктивнее, когда у них в офисе есть растения. Связано это с тем, что когда мы смотрим на зелень, то это занимает наше внимание, но не нагружает мозг. Если на работе растений нет, то можно прогуляться до парка, чтобы на них посмотреть.

Нейробиолог дал советы, как успевать больше за меньшее время
© BBC Science Focus

Диета и физические упражнения повышают продуктивность. Часто диеты, направленные на повышение продуктивности, выглядят нелепыми: например, из-за того, что содержат странные продукты. Но если не обращать внимание на этот аспект, то исследования показывают, что улучшение рациона и регулярная физическая активность полезны для мозга.

Просто войдите в свою «зону". Все люди разные, поэтому то, что работает у вас, может не работать у другого человека. Самое продуктивное состояние ума — это состояние потока. В этом случае человек достигает максимальной концентрации на задаче, какой бы она ни была. За счёт этого он демонстрирует также максимальный уровень мастерства в её выполнении. Но сделать это всё непросто, скорее всего, из-за того, что мозг выполняет одновременно десятки дел.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.