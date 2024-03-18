Нейробиолог дал советы, как успевать больше за меньшее время

Нейробиолог дал советы, как успевать больше за меньшее времяЕсть пять главных правил
Музыка фоном полезна. Многие люди более продуктивны, когда у них играет какая-то музыка фоном, пока они выполняют дела. Когда мы пытаемся сосредоточиться на какой-либо задаче, мы всё ещё можем отвлекаться на любые звуки вокруг (если работаем в полной тишине). Однако при включении музыки фоном наше бессознательное внимание будет направленно именно на неё и мы уже не будем обращать внимание на случайные звуки. Важно при этом ещё учитывать тип музыки. Один из лучших вариантов — саундтреки к видеоиграм.
Лучше просыпаться, когда вы выспались, чем в 4 утра. Важно спать 8 часов в сутки. Если вы станете высыпаться, то это улучшит вашу память, общее самочувствие, поможет сосредоточиться, поднимет настроение, снизит раздражительность. Всё это повышает продуктивность.
Гуляйте, а также украшайте своё рабочее место растениями. Многие исследования подтверждают, что люди работают продуктивнее, когда у них в офисе есть растения. Связано это с тем, что когда мы смотрим на зелень, то это занимает наше внимание, но не нагружает мозг. Если на работе растений нет, то можно прогуляться до парка, чтобы на них посмотреть.
Диета и физические упражнения повышают продуктивность. Часто диеты, направленные на повышение продуктивности, выглядят нелепыми: например, из-за того, что содержат странные продукты. Но если не обращать внимание на этот аспект, то исследования показывают, что улучшение рациона и регулярная физическая активность полезны для мозга.
Просто войдите в свою «зону". Все люди разные, поэтому то, что работает у вас, может не работать у другого человека. Самое продуктивное состояние ума — это состояние потока. В этом случае человек достигает максимальной концентрации на задаче, какой бы она ни была. За счёт этого он демонстрирует также максимальный уровень мастерства в её выполнении. Но сделать это всё непросто, скорее всего, из-за того, что мозг выполняет одновременно десятки дел.
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