Нейробиолог рассказал об особенностях поведения подростков

Одна из гипотез учёных заключается в том, что в мозге подростков меньше ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), которая является тормозным передатчиком. Также специалисты полагают, что у них в мозге по сравнению с мозгом взрослых другие уровни модулирующих нейротрансмиттеров или же они выполняют иные функции.

В ходе экспериментов на животных эксперты заметили, что если они в подростковом возрасте чего-то начали бояться, то «погасить» эти воспоминания уже гораздо сложнее, чем если бы они этому научились в детстве или во взрослом возрасте.

Также в подростковом возрасте происходит синаптическая обрезка. То есть мозг избавляется от ненужных ему синапсов. Это может быть очень актуально для подросткового периода, поскольку он характеризуется новым опытом, поиском новизны, изучением последствий принятых решений, более независимым исследованием мира.

Часть неврологической структуры подростка, например, предрасположенность к тревоге или определённым психическим заболеваниям, передаётся по наследству. Многие из этих болезней впервые проявляются именно в этот период.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.