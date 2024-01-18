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Фитнес и здоровье
05:15, 18 января 2024
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Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты

В этом играет роль дофамин
Команда учёных из Университета штата Колорадо в Боулдере узнала, что происходит в мозгу млекопитающих, образующих моногамные пары, из-за чего они объединяются на годы с партнёром и могут «горевать» после его утраты. Оказывается, причина этого — в гормоне дофамине.

Учёные на примере степных полёвок выяснили, что заставляет моногамных млекопитающих типа них годами находиться с одним партнёром и «горевать» после его ухода. Для этого специалисты использовали нейровизуализацию.

Нейробиологи рассказали, почему человек способен любить, испытывать привязанность и горе утраты
© Irish Farmers Journal

Выяснилось, что когда грызуны нажимали на рычаг либо перелезали через стену, чтобы увидеть партнёра, у них в мозгу наблюдался всплеск дофамина. То же самое было, когда мыши прижимались друг к другу и обнюхивали друг друга. Однако если рядом было незнакомое животное, то уровень дофамина снижался.

Удивительно, но когда партнёров разлучали на четыре недели, а затем вновь сводили, то всплеска дофамина в мозгу уже почти не было. Получается, что мозг уже воспринимал «бывшего» так же, как и незнакомца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Хайтек
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#человек
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#здоровье
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