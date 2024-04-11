Некоторые черты личности оказались связаны с повышенным риском возникновения депрессии

Выяснилось, что люди с определёнными чертами личности чаще испытывают приступы депрессии. К этим чертам относятся интроверсия или невротизм. Также учёные обнаружили, что соответствующие черты личности менялись в течение жизни человека.

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