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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 апреля 2024, 23:15
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Некоторые черты личности оказались связаны с повышенным риском возникновения депрессии

Это выяснили психиатры и психологи из США
Группа учёных из Института психиатрических исследований Натана С. Клайна, Кембриджского университета, Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и Университета Вирджинии в ходе нового исследования пришла к выводу, что определённые черты личности могут повышать риск развития депрессии. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Affective Disorders.
Некоторые черты личности оказались связаны с повышенным риском возникновения депрессии
© HUB

Эксперты проанализировали в рамках нового исследования почти 1500 анкет, заполненных людьми в возрасте от 6 до 85 лет. Всего этих анкет оказалось 1494. Многие испытуемые, как выяснилось, испытывали приступы депрессии, а некоторые страдали хронической депрессией.

Некоторые черты личности оказались связаны с повышенным риском возникновения депрессии
© CC0 Public Domain

Выяснилось, что люди с определёнными чертами личности чаще испытывают приступы депрессии. К этим чертам относятся интроверсия или невротизм. Также учёные обнаружили, что соответствующие черты личности менялись в течение жизни человека.

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