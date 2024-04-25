Некоторые добавки в пищевых продуктах оказались связаны с диабетом 2 типа

Специалисты проанализировали данные 104 139 взрослых во Франции (средний возраст — 43 года; 79% женщин). Все они принимали участие в когортном веб-исследовании NutriNet-Santé с 2009 по 2023 год.

Спустя в среднем семь лет наблюдения учёные заметили, что хроническое воздействие некоторых эмульгаторов было связано с повышенным риском возникновения диабета 2 типа. В этот список входили каррагинаны (каррагинаны в целом и E407; повышение риска на 3% на каждое увеличение дозы на 100 мг в сутки), трикалия фосфат (E340; повышение риска на 15% при увеличении дозы на 500 мг в сутки), сложные эфиры моно- и диацетилвинной кислоты моно- и диглицеридов жирных кислот (E472e; повышение риска на 4% на каждое увеличение дозы 100 мг в сутки), цитрат натрия (E331; повышение риска на 4% на каждые 500 мг в сутки), гуаровая камедь (E412; повышение риска на 11% на каждые 500 мг в сутки), гуммиарабик (E414; повышение риска на 3% на каждые 1000 мг в сутки), ксантановая камедь (E415; повышение риска на 8% на каждые 500 мг в сутки).

Теперь необходимо провести дополнительные исследования для установления причинно-следственных связей между диабетом 2 типа и эмульгаторами.

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