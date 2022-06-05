Некоторые лекарства от давления могут снизить риск разрыва артерий мозга

Аневризма - выпячивание стенки артерии, иногда и вены, вследствие её истончения или растяжения. Когда это происходит в артерии в мозге, это называется внутричерепной аневризмой. Если внутричерепная аневризма разрывается, она разливает кровь по мозгу и перекрывает доступ кислорода к пораженной области, что может вызвать геморрагический инсульт, кому и смерть.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) включает гормоны, влияющие на регуляцию кровяного давления, и дисрегуляция РААС может привести к развитию высокого кровяного давления.

В новом исследовании анализировались данные, собранные с 2016 по 2021 год в 20 медицинских центрах в разных регионах Китая, собранные до и после разрыва, чтобы оценить связь между использованием ингибиторов РААС и других лекарств от давления.

Анализ показал, что у 32% участников, принимавших ингибиторы РААС, произошел разрыв внутричерепной аневризмы, по сравнению с 67% участников, не принимавших ингибиторы РААС.

Основываясь на этих и других данных, исследователи предполагают, что почти 18% разрывов аневризм можно предотвратить, если всем пациентам с высоким кровяным давлением и внутричерепными аневризмами назначать ингибиторы РААС.

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