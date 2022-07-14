Некоторые соки оказались способны привести к появлению брюшного жира

Важно понимать, что в любом соке есть сахар, как минимум - в виде фруктозы (естественный сахар, входящий в состав фруктов). Но натуральные соки всё же будут обеспечивать организм большим количеством питательных веществ, чем другие соки. Так, Гудсон утверждает, что в полностью натуральном гранатовом соке есть антиоксиданты и калий, в апельсиновом - витамин С и некоторых витамины группы B.

Эксперт по питанию Лорен Манакер говорит, что «апельсиновые» напитки (которые похожи на натуральный сок, но содержат добавленный сахар и искусственные компоненты) могут навредить здоровью. При потреблении большого количества добавленного сахара в организме может накапливаться брюшной жир. Если вы хотите купить апельсиновый сок, то выбирайте 100-процентный (полностью натуральный) вариант.

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