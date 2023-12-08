Некоторые старики теряют память быстрее остальных: причина стала известна

Некоторые старики теряют память быстрее остальных: причина стала известнаИ не забывайте решать кроссворды
В ходе недавнего исследования ученые из Университета Аризоны разгадали, почему у некоторых пожилых людей память ухудшается быстрее.
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Это исследование, опубликованное в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, отправляет нас в путешествие вглубь гиппокампа - центра памяти и навигации мозга. Оказывается, эта область мозга содержит ключ к пониманию того, почему некоторые люди с трудом запоминают новые места и локации.
Ведущий автор исследования Ли Чжэн (Li Zheng) предполагает, что нейронные представления гиппокампа могут быть виновниками проблем с памятью. Но вот что интересно: это открытие связано не только со старением. Исследование выявляет независимый от возраста фактор, влияющий на сохранение памяти, и раскрывает тайный мир различных нейронов, сотрудничающих в формировании ландшафтов нашей памяти.
Арне Экстром, старший автор исследования, намекает на партию пластичности мозга, когда изменения в стареющем мозге могут влиять на качество входящих сигналов и воздействовать на пространственную память.
Это история может изменить наши представления о том, как прогнозировать потерю памяти у пациентов с деменцией.
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