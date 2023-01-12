Неожиданно: хорошее образование может защитить ваш кишечник

Неожиданно: хорошее образование может защитить ваш кишечникПоэтому учёба в университете - это не такая уж плохая идея
Согласно научному исследованию, проведённому Университетом Эдит Коуэн (ECU), более качественное образование генетически связано с несколькими расстройствами кишечника. Такой вывод учёные сделали после анализа данных о более чем 766 000 человек.
Фото: U.S. Embassy & Consulates in Brazil
Команда учёных изучила, как связаны расстройства кишечника (язвенная болезнь, гастрит-дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздражённого кишечника, дивертикулёз, воспалительное заболевание кишечника) и уровень образования, мыслительные (когнитивные) функции. Оказалось, что более высокий уровень образования и когнитивных способностей снижает вероятность развития кишечных расстройств.
Кроме того, проведённое исследование продемонстрировало, что кишечник тоже может оказывать влияние на мозг. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни наблюдалось снижение когнитивных способностей и ряда других характеристик. В частности, интеллекта, уровня образования, образовательной квалификации.
Высокий уровень образования и высокий уровень когнитивных способностей, которые защищают от расстройств кишечниках, характерны для всех болезней, за исключением воспалительного заболевания кишечника.
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