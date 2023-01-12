Неожиданно: хорошее образование может защитить ваш кишечник

Кроме того, проведённое исследование продемонстрировало, что кишечник тоже может оказывать влияние на мозг. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни наблюдалось снижение когнитивных способностей и ряда других характеристик. В частности, интеллекта, уровня образования, образовательной квалификации.

Высокий уровень образования и высокий уровень когнитивных способностей, которые защищают от расстройств кишечниках, характерны для всех болезней, за исключением воспалительного заболевания кишечника.

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