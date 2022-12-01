Неожиданно, но факт: буддизм может помочь при депрессии

Оказалось, что люди, соблюдающие пять заповедей буддизма, меньше подвержены развитию депрессии. Эти пять заповедей призывают последователей религии не воровать, не убивать, не допускать сексуальных домогательств, не лгать злонамеренно, не употреблять одурманивающие вещества.

В более ранних научных исследованиях говорится, что более выраженный невротизм связан с повышенным риском развития депрессии. При этом в ходе нового исследования выяснилось, что при соблюдении пяти заповедей буддизма у людей с высоким уровнем невротизма и стресса может быть меньше вероятность столкнуться с депрессивными симптомами.

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