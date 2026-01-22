Неожиданный вред ЗОЖ: вода с лимоном и смузи разрушают эмаль

Спортивные напитки и изотоники часто имеют в составе сахар и кислоты. Для коротких тренировок достаточно обычной воды. Если нужен изотоник, выбирайте варианты без сахара и пейте их через трубочку.

Модная «лимонная вода» для детокса по кислотности сравнима с газировкой и может привести к эрозии эмали. Сухофрукты и злаковые батончики липнут к зубам, создавая идеальную среду для бактерий. После такого перекуса стоматолог советует съесть кусочек сыра или прополоскать рот.

Растительное молоко (миндальное, овсяное) часто обогащают, но в нём нет натурального кальция. Важно добавлять в рацион другие растительные источники кальция, например, тофу или зелёные овощи.

Не нужно отказываться от здоровых привычек, но важно знать об их влиянии на зубы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.