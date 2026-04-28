Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 апреля 2026, 13:08
1 мин.

Неправильный прикус повышает риск потери зубов — выводы учёных

Как удалось узнать
Японские учёные из Университета Тохоку выяснили, что некоторые виды неправильного прикуса связаны с повышенным риском потери зубов у взрослых. В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек старше 40 лет, сообщил Залим Кудаев, основатель сети центров тотальной имплантации и протезирования «Зубы за один день».
© Ferra.ru

Учёные изучили состояние их зубов и особенности прикуса, чтобы понять, влияет ли это на сохранность зубов с возрастом.

Особое внимание уделили двум типам прикуса.

Передний перекрёстный прикус, его также называют «нижним прикусом», — ситуация, когда передние верхние зубы располагаются внутри нижних, то есть оказываются сдвинуты назад. Второй вариант — передний открытый прикус, когда между верхними и нижними передними зубами остаётся промежуток даже при смыкании челюстей

Выяснилось, что у людей с «нижним прикусом» риск потери коренных зубов выше примерно на 14% по сравнению с теми, у кого прикус нормальный. Причём с возрастом эта разница становится заметнее.

Специалисты объясняют это тем, что при неправильном прикусе нагрузка на зубы распределяется неравномерно, из-за чего они быстрее изнашиваются.

Врачи советуют не игнорировать проблемы с прикусом и вовремя обращаться к стоматологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:«Зубы за один день»
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
,
#Зубы
,
#исследование
,
#мнение
,
#эксклюзив