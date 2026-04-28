Выяснилось, что у людей с «нижним прикусом» риск потери коренных зубов выше примерно на 14% по сравнению с теми, у кого прикус нормальный. Причём с возрастом эта разница становится заметнее.

Специалисты объясняют это тем, что при неправильном прикусе нагрузка на зубы распределяется неравномерно, из-за чего они быстрее изнашиваются.

Врачи советуют не игнорировать проблемы с прикусом и вовремя обращаться к стоматологу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.