Неправильный прикус повышает риск потери зубов — выводы учёныхКак удалось узнать
Учёные изучили состояние их зубов и особенности прикуса, чтобы понять, влияет ли это на сохранность зубов с возрастом.
Особое внимание уделили двум типам прикуса.
Передний перекрёстный прикус, его также называют «нижним прикусом», — ситуация, когда передние верхние зубы располагаются внутри нижних, то есть оказываются сдвинуты назад. Второй вариант — передний открытый прикус, когда между верхними и нижними передними зубами остаётся промежуток даже при смыкании челюстей
Выяснилось, что у людей с «нижним прикусом» риск потери коренных зубов выше примерно на 14% по сравнению с теми, у кого прикус нормальный. Причём с возрастом эта разница становится заметнее.
Специалисты объясняют это тем, что при неправильном прикусе нагрузка на зубы распределяется неравномерно, из-за чего они быстрее изнашиваются.
Врачи советуют не игнорировать проблемы с прикусом и вовремя обращаться к стоматологу.
