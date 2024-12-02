Нерегулярный режим сна назвали лишним поводом проверить сердце

Опубликовано 02 декабря 2024, 08:151 мин.
Нерегулярный режим сна назвали лишним поводом проверить сердцеСвязан с повышенным риском сердечных заболеваний
Новое исследование показывает, что нерегулярный график сна может повышать риск сердечных заболеваний. Проанализированы были данные более 70 000 участников Биобанка Великобритании. Исследователи обнаружили, что люди, которые ложились спать и просыпались в «неурочное» время, на 26% чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми проблемами, такими как инсульт или инфаркт, в течение восьмилетнего периода.
Важно отметить, что этот риск сохранялся даже у тех, кто спал нерегулярно, но высыпался. Было показано, что регулярный режим сна, то есть ежедневное пробуждение и отход ко сну примерно в одно и то же время, играет важнейшую роль в поддержании здоровья сердца.
Ведущий исследователь Жан-Филипп Шапю подчеркнул важность того, чтобы просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.
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