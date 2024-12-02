Нерегулярный режим сна назвали лишним поводом проверить сердце

Важно отметить, что этот риск сохранялся даже у тех, кто спал нерегулярно, но высыпался. Было показано, что регулярный режим сна, то есть ежедневное пробуждение и отход ко сну примерно в одно и то же время, играет важнейшую роль в поддержании здоровья сердца.

Ведущий исследователь Жан-Филипп Шапю подчеркнул важность того, чтобы просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни.

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