Nestlé добавляла «нездоровый» объем сахара в детские продукты… в бедных странах

Эта практика, разоблаченная Public Eye и IBFAN, прямо противоречит рекомендациям крупнейших организаций здравоохранения, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и может привести к серьезным последствиям для здоровья детей.

Эксперты предупреждают, что добавленные сахара в детском питании могут сформировать у ребенка предпочтение к сладким вкусам, что может привести к ожирению и другим хроническим заболеваниям в более позднем возрасте. В ходе расследования были обнаружены вопиющие примеры: каша в Таиланде, Эфиопии и других странах содержала ошеломляющие 6 граммов добавленного сахара, в то время как в том же продукте в Великобритании и Германии его не было. На Филиппинах содержание сахара достигло шокирующих 7,3 грамма, что значительно превышает рекомендуемые нормы для детей всех возрастов.

Nestlé защищает эту практику, ссылаясь на такие факторы, как местное законодательство и доступность ингредиентов. Однако критики отмечают, что компании удается избегать добавления сахара в своей родной стране — Швейцарии, что вызывает этические сомнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.