Невролог раскрыл секрет сохранения памяти

Исследования показали, что вдумчивое чтение улучшает внимание, сопереживание, усвоение информации и связное рассуждение. В интервью NY Times Рестак поделился ценными мыслями и рекомендациями. Он советует людям решать логические головоломки, особенно кроссворды, меньше полагаться на GPS-навигацию, стараться запоминать списки покупок и использовать заметки только в качестве запасного варианта.

Рестак подчеркивает, что люди, испытывающие проблемы с памятью, обычно переходят на чтение нехудожественной литературы. При этом чтение художественной литературы требует устойчивого внимания и способности запоминать события повествования, что может способствовать лучшему сохранению памяти с возрастом.

Однако Рестак подчеркивает, что при значительных проблемах с памятью следует обратиться к врачу.

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