Невролог: в инсультах у россиян виноваты врачи

Если же нужные препараты не выписываются, то сосуды, закономерно, забиваются, что приводит к нарушению подачи крови и лимфы в ткани, вследствии чего сердце и мозг начинают подавать сигналы об опасности, повышая давление, заявляет Хорошев.

Он объясняет, что в таких случаях лечащий врач должен понять, что сосуды забиты и назначить пациенту статины или фибраты. Но почти в каждом случае вместо нужных препаратов назначаются лекарства для снижения высокого давления, а оно наоборот обеспечивает ткани питанием, говорит невролог.

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