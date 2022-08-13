Невролог: в инсультах у россиян виноваты врачи“У нас врачи к этому абсолютно не приучены”
Виновниками многих, если не большинства, инсультов являются врачи. С возрастом у человека забиваются сосуды, точно так же, как сантехника. Бляшки перекрывают просвет сосудов. Это основная причина. Реже — аневризма. С 40-45 лет нужно назначать статины или фибраты либо комбинацию. У нас врачи к этому абсолютно не приучены. Эти препараты делают бляшку меньше, и "сантехника" наша более менее восстанавливается
Если же нужные препараты не выписываются, то сосуды, закономерно, забиваются, что приводит к нарушению подачи крови и лимфы в ткани, вследствии чего сердце и мозг начинают подавать сигналы об опасности, повышая давление, заявляет Хорошев.
Он объясняет, что в таких случаях лечащий врач должен понять, что сосуды забиты и назначить пациенту статины или фибраты. Но почти в каждом случае вместо нужных препаратов назначаются лекарства для снижения высокого давления, а оно наоборот обеспечивает ткани питанием, говорит невролог.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.