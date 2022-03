Неврологи назвали признаки расстройства сна

Но самодиагностикой заниматься не нужно

У каждого из нас иногда бывают проблемы с засыпанием, но, по мнению неврологов, когда это происходит постоянно, у вас может быть расстройство сна. Как его определить — в материале Eat this not that.