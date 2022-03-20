Неврологи назвали признаки расстройства сна

Невролог, доктор Томас Хаммонд (Thomas Hammond) объяснил, что расстройство сна — это любая аномалия в функции сна: трудности с засыпанием, трудности с поддержанием сна, ненормальное поведение во время сна, нарколепсия и т.д. Эти проблемы поддаются коррекции. Невролог предупредил, что врачи советуют избегать использования снотворного ежедневно, если это возможно.

Другой специалист отметил, что большинство людей не осознают, что у них есть расстройство сна. Наиболее распространённым является апноэ, когда мозг не получает достаточно кислорода. Люди с такой проблемой могут провести всю ночь в лёгком сне, не погружаясь в глубокий. Свидетельствовать об апноэ могут громкий храп, избыточный дневной сон и лишний вес. Также стоит обратить внимание на активность конечностей при засыпании.

Эксперты отметили, что «гигиена сна играет решающую роль в обеспечении хорошего ночного отдыха». Часто люди перед сном смотрят телевизор или читают книгу, и это не способствует засыпанию. Кроме того, следует избегать воздействия синего света за час или два до сна, кофеина и вообще большого потребления жидкости за пару часов до сна.

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