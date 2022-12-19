Ни в коем случае не давайте эти праздничные продукты домашним животным

Ни в коем случае не давайте эти праздничные продукты домашним животнымИначе они могут отравиться
Некоторые праздничные блюда могут выглядеть очень аппетитно для ваших домашних питомцев, но при этом быть смертельно опасными. Ветеринар Летисия Фанукки перечислила, какой пищи нужно избегать.
Фото: PetPlace
В праздник часто готовят индейку с соусом. Но жареная пища опасна для собак и кошек. Дело в том, что у домашних животных, которые едят много жиров, может развиться панкреатит - воспаление поджелудочной железы. Если не лечить эту болезнь, то она приведёт к разрушению печени, почек, к свёртыванию крови.
Лук тоже считается ядовитой пищей для домашних животных. Если он попадёт в организм, то может вызвать гемолитическую анемию, то есть количества эритроцитов у питомцев.
Держите подальше от животных также продукты, приготовленные с помощью дрожжей. Из-за дрожжей в желудке животного может образоваться токсичный уровень этанола. При отравлении этанолом возникает метаболический ацидоз, который приводит к внезапному падению уровня сахара в крови, судорогам, остановке сердца. Также отравиться этанолом животные могут при употреблении алкоголя.
Шоколад и содержащиеся в нём вещества теобромин и кофеин ядовиты для кошек и собак. Кроме того, в состав шоколада входит много жира, поэтому он опасен и для поджелудочной животного.
Ни в коем случае нельзя давать собакам изюм или виноград. Эти продукты могут привести к развитию острого заболевания почек.
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