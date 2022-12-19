Ни в коем случае не давайте эти праздничные продукты домашним животным

В праздник часто готовят индейку с соусом. Но жареная пища опасна для собак и кошек. Дело в том, что у домашних животных, которые едят много жиров, может развиться панкреатит - воспаление поджелудочной железы. Если не лечить эту болезнь, то она приведёт к разрушению печени, почек, к свёртыванию крови.

Лук тоже считается ядовитой пищей для домашних животных. Если он попадёт в организм, то может вызвать гемолитическую анемию, то есть количества эритроцитов у питомцев.

Держите подальше от животных также продукты, приготовленные с помощью дрожжей. Из-за дрожжей в желудке животного может образоваться токсичный уровень этанола. При отравлении этанолом возникает метаболический ацидоз, который приводит к внезапному падению уровня сахара в крови, судорогам, остановке сердца. Также отравиться этанолом животные могут при употреблении алкоголя.