Никогда не игнорируйте эти четыре признака рака

Руководитель отдела рассмотрения жалоб пациентов Александра Пенк отметила, что симптомы рака шейки матки включают в себя выделения из влагалища, боль или дискомфорт во время секса, боль в области таза. Ещё один необычный признак - это необычное вагинальное кровотечение. К примеру, это может быть кровотечение между менструациями, во время или после секса, а также в любое время после менопаузы.