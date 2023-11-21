Никогда не игнорируйте эти четыре признака рака

Никогда не игнорируйте эти четыре признака ракаА сразу же обращайтесь к врачу
Рак шейки матки может развиваться медленно, и многие его признаки похожи на побочные эффекты менструации. Поэтому обнаружить болезнь непросто. Но вот на какие симптомы точно стоит обращать внимание.
Руководитель отдела рассмотрения жалоб пациентов Александра Пенк отметила, что симптомы рака шейки матки включают в себя выделения из влагалища, боль или дискомфорт во время секса, боль в области таза. Ещё один необычный признак - это необычное вагинальное кровотечение. К примеру, это может быть кровотечение между менструациями, во время или после секса, а также в любое время после менопаузы.
Крайне важно регулярно проходить скрининг шейки матки. Национальная служба здравоохранения также сообщает, что перечисленные выше симптомы могут быть связаны с эндометриозом.
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