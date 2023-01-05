Никогда не поздно: десять небольших шагов для укрепления здоровья

Никогда не поздно: десять небольших шагов для укрепления здоровьяНе обязательно резко менять свой образ жизни
У всех из нас бывают моменты, когда мы решаем кардинально изменить свой образ жизни. Например, бросить курить, похудеть, записаться в тренажёрный зал и ходить туда каждый день. Но для перехода к здоровому образу жизни перемены не обязательно должны быть такими резкими.
Фото: Weber State University
Чтобы улучшить своё здоровье, вам не обязательно резко менять свою жизнь. Переходить к здоровому образу жизни можно постепенно. И вот какие шаги к этому вы можете сделать.
Избавление от стресса. Для этого специалисты рекомендуют попробовать медитацию, физические упражнения (но выполнять их нужно регулярно), дыхательные техники. Помимо этого, снизить стресс помогут простые и приятные для вас вещи: прослушивание музыки, чтение книги и т.п.
Отказ от соли. Избыток соли может привести к повышенному кровяному давлению. Вы можете либо добавлять в пищу меньше соли, либо заменить её лимонным соком, соком лайма, чесноком, красным перцем, травами, смесью приправ без соли.
Ранний отход ко сну. Если вы постоянно спите слишком мало, то это может повысить вероятность сердечного приступа либо инсульта. Постарайтесь при недосыпе ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше. А ещё важно установить график сна и бодрствования.
Употребление красного вина. Научные исследования показывают, что в бокале красного вина содержатся антиоксиданты, которые помогут защитить от болезней сердца, рака толстой кишки, депрессии и беспокойства.
Проверка осанки и удобства рабочего места. Хорошая осанка поможет чувствовать себя более расслабленно. При работе за компьютером обратите внимание на расположение монитора, на то, как вы сидите и т.п. Это позволит избежать профессиональных травм.
Разгадывание кроссвордов. Учёные из Медицинского центра Университета Раша обнаружили, что интеллектуальные нагрузки оказывают защитное воздействие на мозг. При регулярном разгадывании кроссвордов, чтении и т.п. у вас снизится вероятность развития болезни Альцгеймера.
Взвешивание. Поддержание здорового веса может защитить от болезней сердца. А для женщин это ещё и снизит риск развития заболеваний тазового дна.
Замена продуктов питания. Белый хлеб, рис, макароны, крекеры нужно заменить на цельнозерновые продукты, при приготовлении индейки и курицы нужно снимать с них кожу, брать постные куски свинины или говядины, вместо одного сладкого напитка в день пить один стакан воды, а в качестве перекуса брать миндаль, кешью, кусочек фрукта либо морковные палочки, смоченные в хумусе. Обязательно добавьте в рацион также одну порцию некрахмалистых овощей.
Подъёмы по лестнице. Благодаря им вы улучшите кровообращение, натренируете лёгкие и мышцы нижней части тела.
Растяжка. За счёт регулярной растяжки вы избежите травм, будете оставаться гибкими и сможете свободно передвигаться даже в старости.
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