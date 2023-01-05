Никогда не поздно: десять небольших шагов для укрепления здоровья

Чтобы улучшить своё здоровье, вам не обязательно резко менять свою жизнь. Переходить к здоровому образу жизни можно постепенно. И вот какие шаги к этому вы можете сделать.

Избавление от стресса. Для этого специалисты рекомендуют попробовать медитацию, физические упражнения (но выполнять их нужно регулярно), дыхательные техники. Помимо этого, снизить стресс помогут простые и приятные для вас вещи: прослушивание музыки, чтение книги и т.п.

Отказ от соли. Избыток соли может привести к повышенному кровяному давлению. Вы можете либо добавлять в пищу меньше соли, либо заменить её лимонным соком, соком лайма, чесноком, красным перцем, травами, смесью приправ без соли.

Ранний отход ко сну. Если вы постоянно спите слишком мало, то это может повысить вероятность сердечного приступа либо инсульта. Постарайтесь при недосыпе ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше. А ещё важно установить график сна и бодрствования.

Употребление красного вина. Научные исследования показывают, что в бокале красного вина содержатся антиоксиданты, которые помогут защитить от болезней сердца, рака толстой кишки, депрессии и беспокойства.