Никогда не принимайте это обезболивающее после употребления алкоголя

Аббас Канани, главный фармацевт Chemist Click, рассказал изданию Express.co.uk, что нельзя принимать при головной боли из-за похмелья. И это парацетамол. Вместо него лучше взять ибупрофен.

Известно, что парацетамол теоретически может взаимодействовать с алкоголем и повышать вероятность повреждения печени. Передозировка парацетамола — основная причина печёночной недостаточности.