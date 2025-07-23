НМИЦ гематологии получил право производить клеточные препараты

CAR-T-терапия используется для лечения онкологических заболеваний крови, особенно в тех случаях, когда другие методы не помогают. Теперь НМИЦ гематологии стал первым в стране учреждением, обладающим всеми необходимыми разрешениями на создание таких препаратов.

Как пояснила Аполлинария Боголюбова-Кузнецова, руководитель лаборатории центра, лицензия позволяет разрабатывать не только один тип CAR-T-препарата, но и другие клеточные продукты для редких и сложных случаев.

Также лицензия даёт право лечить пациентов по так называемому «госпитальному исключению» — когда традиционные методы не работают, а участие в клинических испытаниях невозможно. Решение о таком лечении принимается врачебным консилиумом.

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