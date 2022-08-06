Но это же почти жидкость: почему вы не сможете похудеть на диете из арбузов

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Но это же почти жидкость: почему вы не сможете похудеть на диете из арбузовА причина кроется в его составе
Сезон арбузов – замечательное время для сбрасывания веса, все-таки эти плоды почти полностью состоят из жидкости. Или нет? Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, например, рассказала, что диета на арбузах не поможет избавиться от жира.
По словам врача, основанная на арбузах диета не позволит вам похудеть. Все дело в том, что эти плоды не содержат в себе всех необходимых веществ для качественного насыщения. Даже если вы съедите приличную порцию арбузов, через небольшое время вы вновь почувствует голод. “По одной простой причине — вы поели неполноценно”, — пояснила она.
Для длительного насыщения организму необходимы белки, жиры и углеводы, объясняет эксперт. А учитывая, что арбузы – это преимущественно клетчатка, они подойдут только в качестве десерта после сбалансированного приема пищи.
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