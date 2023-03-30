Но зачем? Для собак придумали веганскую диету

Исследование показало, что веганские диеты соответствуют стандартам "полноценного и сбалансированного" питания, установленным Американской государственной ассоциацией по контролю над кормами (AAFCO). Исследователи также отметили, что уровень некоторых метаболитов в крови, включая холестерин и триглицериды, был ниже у собак, которых кормили веганской диетой, по сравнению с собаками, которых кормили кормом на основе куриного мяса.

Так, веганская диета может быть полезна для домашних животных, страдающих ожирением, и может помочь поддерживать здоровый вес.

Веганские диеты, протестированные в ходе исследования, были составлены ветеринарными диетологами и состояли из цельных продуктов, таких как чечевица, бобы гарбанзо, сладкий картофель, батат, яблоки, черника, горох и морковь.

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