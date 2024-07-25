Носимые устройства усугубили тревогу за здоровье: ученые

Под руководством Линдси Росман из Медицинской школы Университета Северной Каролины в исследовании приняли участие 172 пациента с ФП, половина из которых пользовалась носимыми устройствами. Результаты показали, что пациенты с носимыми устройствами чаще беспокоятся о своих сердечных симптомах и чаще обращаются к медицинским работникам по сравнению с теми, у кого таких устройств нет.

Исследование показало, что 20% пользователей носимых устройств испытывали повышенную тревогу из-за уведомлений о нерегулярном ритме и часто обращались за медицинской помощью после получения аномальных результатов ЭКГ — иногда без необходимости.

Повышенная тревожность и частые обращения в медицинские учреждения могут стать бременем как для пациентов, так и для систем здравоохранения, пишут ученые.

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