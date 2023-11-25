Новаторский метод «революционизировал» лечение опухолей мозга у детей

Исследование TADPOLE-G II фазы демонстрирует беспрецедентный успех комбинации дабрафениба и траметиниба (Novartis) в лечении BRAF-мутированных глиом низкой степени (BM-LGG). Как правило, такие опухоли требуют полного хирургического удаления, но в тех случаях, когда операция невозможна, приходится прибегать к химиотерапии, которая часто приводит к рецидивам и тяжелым побочным эффектам.

Исследование, включавшее 73 ребенка, показало, что двойная терапия не только уменьшает побочные эффекты химиотерапии, но и в четыре раза увеличивает общую частоту ответов и продлевает медиану беспрогрессивной выживаемости с 7,4 до 20,1 месяца. Прорыв распространяется и на глиомы высокой степени тяжести (BM-HGG), где на лечение ответили 56% пациентов, что значительно лучше, чем при традиционных испытаниях химиотерапии.

Этот революционный метод лечения может стать основным решением для лечения детских глиом и ознаменовать собой смену парадигмы в лечении рака. В настоящее время полученные результаты проходят клиническую и экономическую экспертизу, и уже получено одобрение FDA.

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