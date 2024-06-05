Новая ДНК-терапия помогла в борьбе с раком почек

Биспецифические Т-клеточные энхансеры (BTE) доказали свою эффективность в лечении некоторых видов рака крови, но столкнулись с проблемами при лечении некоторых опухолей, пишут ученые. Новый CA9-PMTE решает проблемы, усиливая взаимодействие между Т-клетками и раковыми клетками, даже в «холодных» опухолях, которые не поддаются иммунному распознаванию.

Исследование показало, что доставка синтетической ДНК позволяет производить терапию непосредственно в организме пациентов, потенциально снижая частоту лечения и улучшая его результаты. Инновационный дизайн CA9-PMTE не только повышает потенцию и продолжительность действия, но и демонстрирует совместимость с существующими иммунотерапевтическими препаратами.

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