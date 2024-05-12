Новая генная терапия успешно восстановила слух у глухого малыша

Благодаря новаторской 16-минутной операции, проведенной в больнице Адденбрука в Кембридже, Опал получила генную терапию, разработанную компанией Regeneron. Эта терапия вводит рабочую копию гена OTOF в ухо с помощью безвредного вируса. Результаты оказались отличными: Опал теперь почти идеально слышит.

Испытание, получившее название Chord, проводилось под руководством Кембриджской университетской больницы NHS Foundation Trust. Опал стала первым человеком в мире, получившим такую специфическую генную терапию.

Испытания продолжаются, и в них принимают участие новые глухие дети из Великобритании, Испании и США. Второй ребенок также успешно прошел курс лечения.

Программа Chord состоит из трех этапов, в которых участвуют в общей сложности 18 детей. Опал и двое других детей получили низкую дозу генной терапии в одно ухо. Другая группа получит более высокую дозу, и если лечение будет безопасным, то будущие участники смогут получить лечение обоих ушей.

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