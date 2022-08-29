Новая модель Apple Watch Pro не будет совместима со старыми ремешками

Ожидается, что Apple анонсирует новые Apple Watch Pro 7 сентября. У них будет корпус и экран побольше. Часы будут лучше защищены и предназначены для экстремалов.

Сообщается, что Apple Watch Pro из-за более квадратного дизайна не будут совместимы со старыми ремешками Apple Watch. Поэтому компания может предоставить совершенно новую линейку ремешков, специально предназначенных для аудитории новых часов.

У этой версии есть, впрочем, критики. Марк Гурмэн из Bloomberg написал в Twitter, что, по его мнению, Apple Watch Pro останутся совместимыми со старыми ремешками.