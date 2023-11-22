Новая процедура дала надежду на возвращение вкуса и запаха после COVID-19

Несмотря на ограниченный объем исследования, которое еще не прошло экспертную оценку, первые результаты многообещающи: уже через неделю после инъекции у 59% пациентов наблюдалось улучшение обоняния. Ведущий автор исследования Адам Зога подчеркивает потенциал этого нового подхода, заявляя: «Другие методы лечения до сих пор не дали результатов. Эта инъекция работает».

Хотя рекомендуется проявлять осторожный оптимизм, это может стать лучом надежды для миллионов людей, испытывающих длительные проблемы с обонянием и вкусом после COVID.

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