Новая процедура дала надежду на возвращение вкуса и запаха после COVID-19

Новая процедура дала надежду на возвращение вкуса и запаха после COVID-19Мир заиграет новыми красками
Возможно, найдено принципиально новое решение одной из проблем, остающихся актуальными после длительного COVID, - изменения обоняния. Небольшое исследование показало, что малоинвазивная процедура на шее, обычно используемая для обезболивания, показала значительное улучшение, а в некоторых случаях и полное устранение симптомов у пациентов, страдающих паросмией после КОВИДа. Процедура включает в себя блокаду звездчатого ганглия, введение анестетика и стероидов в нервы на шее, направленное на вегетативную нервную систему.
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Несмотря на ограниченный объем исследования, которое еще не прошло экспертную оценку, первые результаты многообещающи: уже через неделю после инъекции у 59% пациентов наблюдалось улучшение обоняния. Ведущий автор исследования Адам Зога подчеркивает потенциал этого нового подхода, заявляя: «Другие методы лечения до сих пор не дали результатов. Эта инъекция работает».
Хотя рекомендуется проявлять осторожный оптимизм, это может стать лучом надежды для миллионов людей, испытывающих длительные проблемы с обонянием и вкусом после COVID.
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