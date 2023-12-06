Новая разработка нашла скрытые молекулы в организме человека

Сменив парадигму традиционных метаболомических исследований, ученые синтезировали тысячи молекул органическим путем, определив их уникальные «штрих-коды». Проанализировав общедоступные данные метаболомики, они выявили в биологических образцах 145 синтетических желчных кислот, 139 из которых были ранее неизвестны.

Исследование связывает класс микробных молекул, желчных амидатов, с ВЗК. Примечательно, что уровень некоторых желчных амидатов был повышен при активной болезни Крона, что открывает перспективные пути для будущих диагностических инструментов. Более того, эксперименты показали, что эти молекулы могут способствовать воспалению кишечника, влияя на функцию Т-клеток, что открывает путь к потенциальным терапевтическим вмешательствам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.