Новая система доставки лекарств через вдох помогла в лечении синусита

Система, получившая название EDS-FLU, была протестирована в двух рандомизированных международных клинических исследованиях, в которых приняли участие более 500 взрослых с хроническим риносинуситом с полипами в носу или без них. Пациенты использовали либо EDS-FLU, либо плацебо дважды в день в течение 24 недель.

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice", показали, что EDS-FLU значительно улучшил показатели симптомов синусита и результаты компьютерной томографии по сравнению с плацебо. Пациенты, применявшие EDS-FLU, также отмечали меньшее количество обострений и инфекций пазух.

EDS-FLU работает за счет использования собственного дыхания пациента для доставки лекарства глубоко в пазухи. Этот способ доставки более эффективен, чем традиционные назальные спреи, которые часто достигают только передней части носа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.