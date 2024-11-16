Новая технология «StitchR» кардинально улучшит лечение генетических заболеваний

Опубликованная в Science, технология StitchR восстановила уровень белка в двух моделях животных, продемонстрировав свой потенциал в генной терапии. В отличие от других методов, StitchR обеспечивает производство только полноразмерных белков, решая задачи эффективности и качества.

Метод использует саморасщепляющиеся рибозимы, которые выступают как «молекулярные ножницы», разрезая РНК, чтобы естественные процессы восстановления клетки сшивали части гена. Теперь исследователи планируют сотрудничество с лабораториями для расширения применения StitchR.