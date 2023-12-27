Новая вакцина оказалась эффективна даже против мутировавших вариантов Covid-19

Вакцина вызвала 10-кратное увеличение антител не только против исходного варианта SARS-CoV-2, но и против более новых и более мутировавших штаммов, таких как BA.2.86. Антитела, вызванные вакциной, были способны нейтрализовать все протестированные варианты вируса.

Новая вакцина против COVID-19 содержит улучшенный вариант S-белка, который лучше распознается антителами, что делает вакцину более эффективной против мутировавших вариантов вируса, которые отличаются от исходного штамма.

Новая вакцина может быть особенно полезна для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Однако необходимы дополнительные исследования для оценки эффективности и безопасности новой вакцины в более крупных клинических испытаниях.

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