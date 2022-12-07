Новое лекарство от коронавируса найдено в старом препарате для печени

Недавнее исследование было направлено на разработку новых профилактических методов лечения COVID-19. Как пояснил соавтор исследования Фотиос Сампазиотис, вакцины являются важнейшим инструментом, но не единственным способом, с помощью которого мы можем попытаться остановить SARS-CoV-2.

"Мы набрали восемь здоровых добровольцев, дали им UDCA (урсодезоксихолевую кислоту), а затем взяли мазок из носа", - пишут авторы работы. "Мы наблюдали снижение уровня (фермента, важного при распространении ковида) ACE2 в клетках их носа - основного места проникновения вируса в организм, что говорит о том, что у SARS-CoV-2 будет меньше возможностей заразить эти клетки".

Если препарат хоть немного помог снизить воздействие коронавируса, то должны были появиться признаки этого в клинических данных. И действительно, признаки были налицо: у пациентов с хроническими заболеваниями печени, принимающих UNCA, наблюдалась более низкая частота госпитализации и смерти от коронавируса по сравнению с контрольными пациентами, не получающими UDCA.

Эндрю Оуэн, исследователь из Ливерпульского университета, работающий над проектом, осторожно подчеркивает необходимость проведения более масштабных клинических испытаний, прежде чем сделать вывод о том, что фермент может быть эффективным средством против ковида.

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