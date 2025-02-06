Новое лекарство пообещало обратить вспять потерю памяти при Альцгеймере

Болезнь Альцгеймера поражает около 50 миллионов человек по всему миру, вызывая потерю памяти и снижение когнитивных способностей. Существующие методы лечения только устраняют симптомы, но GL-II-73 действует иначе, воздействуя на определенные пути мозга для восстановления функций. В ходе исследования у мышей с симптомами болезни Альцгеймера после приема препарата значительно улучшилась память, особенно если лечение проводилось на ранних стадиях.

Этьен Сибилль и Томас Прево, руководившие исследованием, считают, что GL-II-73 может стать прорывным препаратом. Первые результаты показывают, что он может помочь и при других когнитивных расстройствах, таких как депрессия и шизофрения.

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