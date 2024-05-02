Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 мая 2024, 17:15
1 мин.

Новое открытие ученых поможет в лечении расстройств мозга

FLVCR2 и его роль
В результате недавнего открытия ученые выявили ключевой механизм транспортировки необходимых питательных веществ в мозг, что открывает еще и двери для разработки новых методов лечения неврологических расстройств.
Новое открытие ученых поможет в лечении расстройств мозга
© Ferra

Исследование проливает свет на роль белка-транспортера под названием FLVCR2 в облегчении поступления холина, жизненно важного питательного вещества для работы мозга. Холин имеет решающее значение для развития мозга, памяти и клеточной сигнализации. Он также играет роль в регенерации и экспрессии генов. Однако до сих пор ученые ломали голову над тем, как холину удается преодолевать гематоэнцефалический барьер — защитный барьер, который ограждает мозг от вредных веществ, но также ограничивает проникновение многих лекарств.

Новое исследование показало, что FLVCR2 действует как дверь, позволяя холину проникать в мозг. Используя мощные микроскопы, ученые смогли визуализировать, как холин связывается с FLVCR2, что дает ценные сведения для разработки будущих лекарств, способных имитировать механизм проникновения холина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
,
#Мозг