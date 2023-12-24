Новогодняя тревога от ученых: готовьтесь к всплеску переломов пениса

Исследование, проведенное под руководством доктора Николаоса Пиргидеса, показало, что если бы каждый день был похож на Рождество, то в Германии было бы на 43% больше переломов пениса. Риск также возрастает в выходные дни и во время летних каникул, но, что интересно, в канун именно Нового года всплеска подобных травм не наблюдается.

Врачи советуют парам проявлять осторожность в романтических эскападах, особенно во время праздничного ажиотажа. Переломы, которые часто сопровождаются слышимым треском, сильной болью и отеком, сравнивают с тем, что пенис становится похожим на баклажан.

Рождественское веселье лучше всего проходит без неожиданных «трещин» в праздничном настроении.

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