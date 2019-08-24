Новые Apple Watch смогут проверять уровень загрязнённости воздуха

Патенты обнаружил ресурс Patently Apple. Если верить первой заявке, то будущие Apple Watch получат поддержку 5G. Это довольно логично, ведь Apple Watch Series 4 работают в диапазоне LTE. По слухам, компания должна представить свои первые 5G-устройства в 2020 году.

Вторая патентная заявка описывает наличие у часов газового сенсора на основе оксидов металлов. Этот сенсор способен проверять качество воздуха. Поскольку Apple Watch позиционируются компанией как устройство для здоровья, неудивительно, что подобный датчик может в них появиться.

Конечно, наличие патентов ещё не значит, что такие опции стопроцентно появятся в будущих часах. Время покажет.