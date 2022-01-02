Новые беспроводные наушники Apple будет сложнее потерять

В письме для инвесторов, Куо объяснил, что AirPods Pro второго поколения будут обладать привлекательными качествами, которые приведут к высокому спросу на них. Во-первых, наушники будут поддерживать Apple Lossless (ALAC) — аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки. Во-вторых, футляр наушников будет издавать звуки, чтобы его было легко отыскать.

Похоже, что зарядный кейс будет интегрирован с приложением Find My. Информация Куо согласуется с утечками фотографий новых AirPods Pro, на которых был показан футляр с отверстиями для динамиков.

Отметим также, что все текущие продукты Apple AirPods, в том числе AirPods третьего поколения и даже AirPods Max не поддерживают Lossless.

Куо добавил, что наушники следующего поколения будут иметь новый дизайн и выйдут в четвёртом квартале 2022 года.