Новые часы Apple будут измерять кислород в крови

Как пишет MacRumors, ссылаясь на DigiTimes, часы получат биодатчики, которые смогут мониторить показатели сна, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и фиксировать мерцательную аритмию. Также устройство оснастят акселерометром и гироскопом. Это якобы позволит часам лидировать в точности измерений среди носимых устройств.

Источники рассказали, что ‌Apple Watch‌ следующего поколения создаются в тесном сотрудничестве с тайваньской компанией ASE Technology.

Ранее утечки кода iOS 14 уже указывали на то, что ‌Apple Watch‌ смогут мониторить уровень кислорода в крови. Часы будут показывать уведомления, если уровень насыщенности будет слишком низким. Снижение данного показателя может свидетельствовать о проблемах с сердцем или лёгкими.

Стоит отметить, что часы других марок уже предлагают такую функцию.