Новые таблетки снижают уровень плохого холестерина на 60%

Новый препарат MK-0616 действует путем ингибирования белка PCSK9, снижение уровня которого помогает печени расщеплять холестерин липопротеинов низкой плотности .

В новом исследовании изучалась эффективность MK-0616 в качестве перорального ингибитора PCSK9. В исследовании приняли участие более 380 человек с повышенным уровнем холестерина ЛПНП и историей сердечных заболеваний или факторов риска.

Как оказалось, у участников, принимавших любую дозу препарата, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина ЛПНП по сравнению с плацебо. У тех, кто принимал дозу 30 мг, снижение составило более 60%, 18 мг - 59%, 12 мг - 55% и 6 мг - 41%. Другие биомаркеры плохого холестерина также снизились. Команда не увидела никаких признаков побочных эффектов при любой дозе.

Для более детального изучения MK-0616 потребуются дальнейшие испытания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.