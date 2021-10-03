Новые умные часы Apple впервые показали на «живых» фото

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Новые умные часы Apple впервые показали на «живых» фотоИх продажи могут начаться через пару недель
Новые Apple Watch Series 7 пока не поступили в продажу, но скоро это должно случиться. Тем временем в сети опубликовали фотографию этих часов. Так мы впервые увидели их не на красивом рекламном изображении.
Фото опубликовали в одной из групп в Facebook. К сожалению, оригинал уже успели удалить, но пользователи сохранили снимок. В подписи к фото говорилось, что часы принадлежат сотруднику оператора связи, который тестировал их до начала продаж.
В целом, внешность настоящих Apple Watch Series 7 не удивляет. Но по фото видно, что часы действительно получили закруглённые углы.
MacRumors
Увеличенный дисплей — одно из немногих изменений в дизайне Series 7 по сравнению с предыдущим поколением. Конечно, у новинки может быть больше внутренних изменений, но мы пока не может об этом узнать.
Ранее сообщалось, что продажи Apple Watch Series 7 стартуют через пару недель.