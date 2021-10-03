Новые умные часы Apple впервые показали на «живых» фото

Фото опубликовали в одной из групп в Facebook. К сожалению, оригинал уже успели удалить, но пользователи сохранили снимок. В подписи к фото говорилось, что часы принадлежат сотруднику оператора связи, который тестировал их до начала продаж.

В целом, внешность настоящих Apple Watch Series 7 не удивляет. Но по фото видно, что часы действительно получили закруглённые углы.