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Новые умные часы Meizu станут заменой телефону
Они становятся похожи на Apple Watch ещё больше
Meizu опубликовала новый тизер своих будущих умных часов, которые станут вторыми в истории бренда. Из постера стало ясно, что устройство будет поддерживать eSIM, то есть станет заменой телефону.
Поддержка eSIM, то есть виртуальной SIM-карты есть и в Apple Watch. Учитывая, что по ранним слухам, Meizu Watch внешне будут копией устройства Apple, можно сказать, что новинка явно будет пытаться выступить заменой дорогостоящему конкуренту. Стоит отметить, что Apple Watch с eSIM в России пока не работают. А значит и Meizu Watch не будут.
Однако для жителей других стран поддержка eSIM часами — хорошая новость. Это значит, что они смогут полноценно работать без телефона: будут даже принимать звонки.
Анонс Meizu Watch ожидается 31 мая 2021 года.