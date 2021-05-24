Новые умные часы Meizu станут заменой телефону

Поддержка eSIM, то есть виртуальной SIM-карты есть и в Apple Watch. Учитывая, что по ранним слухам, Meizu Watch внешне будут копией устройства Apple, можно сказать, что новинка явно будет пытаться выступить заменой дорогостоящему конкуренту. Стоит отметить, что Apple Watch с eSIM в России пока не работают. А значит и Meizu Watch не будут.

Однако для жителей других стран поддержка eSIM часами — хорошая новость. Это значит, что они смогут полноценно работать без телефона: будут даже принимать звонки.